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Kaymakam yolda mahsur kalan vatandaşlara çorba ikram etti - Son Dakika

Kaymakam yolda mahsur kalan vatandaşlara çorba ikram etti

23.01.2022 17:07
Kaymakam yolda mahsur kalan vatandaşlara çorba ikram etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde karda yolda kalan araç sürüleri ve yolculara çorba ikramında bulunuldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde karda yolda kalan araç sürüleri ve yolculara çorba ikramında bulunuldu.

İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Seydişehir- Antalya kara yolunda aksayan ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çalışmalar sürerken ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin de yol üzerinde incelemelerde bulundu.

Yolda mahsur kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Pişkin, 24 saattir Marangozlar kavşağında bekletilen sürücülere kumanya ikram etti.

Yolda mahsur sürücülerle konuşan Pişkin, "Seydişehir Antalya yolu Alacabel mevkiinde tipi, kar ve fırtına yüzünden 24 saattir trafiğe kapalı. Vatandaşlarımız geceyi karayollarımızın misafirhanesinde ve araçlarında geçirdi. Bugün Seydişehir-Antalya bin 825 rakımlı Alacabel geçidinde çığ düşmesi sebebi ile yol trafiğe kapatılmıştır. Karayolları Şube Şefliği'nden aldığımız bilgiler doğrultusunda yolun 7 saatten önce açılamayacağı bildirilmiştir. Yolcularımızı okullarımızın yurdunda misafir edeceğiz. Yolun açılması ile birlikte yolcularımızı uğurlayacağız. Ama yol güvenliği sağlanmadığı sürece yolu trafiğe açmayacağız. Karayolları 36. Şube Şefliği Alacabel Karayolları Bakımevi personellerine aralıksız ve gayretleri çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.

Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunan Kaymakam Pişkin'e İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı da eşlik etti.

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Seydişehir, Hisarcık, Antalya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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