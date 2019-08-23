Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un köy ziyaretleri

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Örenkaya, Alamescit, Asmacık ve Menteş köylerini ziyaret etti.



Köylerde vatandaşlarla buluşan Kaymakam Tortop, vatandaşların isteklerini dinledi.



Ziyaretlerinde konuşan Kaymakam Eflatun Can Tortop, muhtarların ve köy halkının birlik, beraberliği sayesinde bölgede iyi hizmetler yaptıklarını, yapılan işleri de yerinde inceleyip gördüklerini söyledi.

Köy ziyaretlerinde Kaymakam Tortop'a, Jandarma Komutanı İhsan Doray, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Mahmut Saylık ve Mevlüt Özaydın, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şuayip Binbir eşlik etti.