Kaymakamlıklardan 'Kahramanlara vefa' projesi - Son Dakika

Kaymakamlıklardan 'Kahramanlara vefa' projesi

Sungurlu ve Boğazkale Kaymakamlıkları tarafından başlatılan çalışma kapsamında iki ilçeye bağlı köylerinde bulunan şehit kabirlerinin etrafı kapatılarak çevre düzenlemesi yapıldı.

Sungurlu ve Boğazkale Kaymakamlıkları tarafından başlatılan çalışma kapsamında iki ilçeye bağlı köylerinde bulunan şehit kabirlerinin etrafı kapatılarak çevre düzenlemesi yapıldı.

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Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, 'Kahramanlara Vefa' adı altında gerçekleştirilen çalışma kapsamında köylerimizde bulunan Şehit kabirlerinin çevre düzenleme faaliyetlerini yürütmek üzere kamu kurumlarımız görevlendirilmiş; Kaymakamlığımız Cevheri Köyünde Şehit Uğur Yaldıran ve Şehit Yılmaz Ergişi, İlçe Jandarma Komutanlığı Ayağıbüyük Köyünde Şehit Zeki Kuzolukoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Akpınar Köyünde Şehit Hüseyin Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Küçükincesu Köyünde Şehit Ahmet Demirhan, Kaledere İlkokulu Müdürlüğü Kaledere Köyünde Şehit Satılmış Körkem ve Şehit Fazlı Kesekler, Eşme İlkokulu Müdürlüğü Eşme Köyünde Şehit Mehmet Kakız, Ahmet Koz Ortaokulu Müdürlüğü Hacıosman Köyünde Şehit Beyhan Köse, Demirşeyh İlkokulu Müdürlüğü Demirşeyh Köyünde Şehit Beytullah Gedik, İlçe Müftülüğü Küçükpolatlı Köyünde Şehit Şahin Erkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Alembeyli Köyünde Şehit Adem Tut, Sungurlu Devlet Hastanesi Baştabipliği Yörüklü Köyünde Şehit Mesut Bağıröz, İlçe Sağlık Müdürlüğü Gökçam Köyünde Şehit İlker Sabancılar, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü Ekmekçi Köyünde Şehit Yusuf Yıldırım, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gökçe Köyünde Şehit Mahir Doğanlaroğlu, Sungurlu SYDV Kula Köyünde Şehit Numan Altuntaş, İlçe Özel İdare Müdürlüğü Çamoluk Köyünde Şehit Tekin Şimşek, Kadastro Birimi Akdere Köyünde Şehit Abbas Kızılarslan ve Orman İşletme Şefliği Balkaya Köyünde Şehit Celal Turan'ın Kabirlerinin düzenlenmesi için görevlendirilmiştir.


Eş zamanlı olarak yürütülen bu çalışma ile Şehit Kabirlerine tel çekilmek suretiyle muhafaza altına alınmış, Bayrağımızı temsilen de kırmızı ve beyaz güller kullanılarak çevre düzenlemesi yapıldı" denildi. - ÇORUM

Boğazkale, Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakamlıklardan 'Kahramanlara vefa' projesi - Son Dakika
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