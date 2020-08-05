KAYMEK, YKS öğrencilerini tercih zamanında yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK, tercih yapacak tüm adaylara rehberlik hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK AŞ eğitmenleri, 7-14 Ağustos arasındaki tercih döneminde öğrencilerin yanında yer alacak.

Tercih sıralamasının sınav puanı kadar önemli olduğu süreçte, gençlerin mağdur olmaması için gençlere profesyonel destek verecek olan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK, öğrencileri doğru üniversite seçimi ve istedikleri bölüme girebilmeleri için yönlendirecek.

Öğrenciler, 0352 320 54 45 numaralı telefondan randevu alabilecek.