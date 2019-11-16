Son Dakika Haberleri: Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü, sel mağduru çocukları unutmadı
Son Dakika Yaşam Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü, sel mağduru çocukları unutmadı - Son Dakika

Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü, sel mağduru çocukları unutmadı

6 saat önce

Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde okuyan sel mağduru çocuklara hazırladıkları proje kapsamında çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü, sel mağduru çocukları unutmadı, System.String[]

Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde okuyan sel mağduru çocuklara hazırladıkları proje kapsamında çeşitli hediyeler dağıttı.


Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri ve kursiyerleri "Bir Umutta sen ol öğretmenim" projesi kapsamında ürettiği el emeği oyuncakları yaşanan sel fekaketi sonrası Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu İlkokulunda okuyan anasınıfı ve 1. öğretim öğrencilerine hediye olarak verildi.


Unutturmaya çalışıyoruz


Halk Eğitim Müdürü Ayhan Alıkçı yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimizin büyük emekler ile hazırladığı amigurumi bebek ve uyku arkadaşı hediyelerini burada öğrenim gören evlatlarımıza takdim ettik. 18 Temmuzda bölgede yaşanan sel felaketini bir nebzede çocuklarımıza unutturmaya çalıştık. Desteğini esirgemeyen ve bu projenin hayata geçmesinde emeği büyük olan öğretmenlerimize teşekkür ederim "dedi.


Hediyeleri alan öğrencilerin sevinci ise görülmeye değerdi. - SAKARYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:34 Kaynak: İHA
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