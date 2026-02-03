Kayra Cihan U19 Milli Takım'a Davet Edildi - Son Dakika
Kayra Cihan U19 Milli Takım'a Davet Edildi

Kayra Cihan U19 Milli Takım\'a Davet Edildi
03.02.2026 19:12
Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra Cihan, U19 Milli Takım'ın Hırvatistan'daki turnuvaya davet edildi.

Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra Cihan, U19 milli takımının Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosuna davet edildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Kayra Cihan, 10-17 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosuna davet edildi. Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "U19 Milli Takımımızın, 10-17 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosuna takımımızdan Kayra Cihan davet edildi. U19 Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Takım, Hırvatistan, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Spor

