Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

6 dakika önce

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde liderliği elinde bulunduran Kocasinan Şimşekspor, rakibi Esen Makina Belsinspor'u 5-1 yenerek zirve yolunda önemli bir adım daha attı.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde liderliği elinde bulunduran Kocasinan Şimşekspor, rakibi Esen Makina Belsinspor'u 5-1 yenerek zirve yolunda önemli bir adım daha attı.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Hüseyin Gencan xx, Fatih Yıldırım xx

Kocasinan Şimşekspor U-19: Ahmet Arda xx, Yunus Emre xx, Mehmet Selvi xxx, Abdulkadir Baykaldı xxx, Okan Çetiner xx, Cengizhan Güler xx, Eren Topuz xxx, Yasin Eker xx, Berkay Arı xx, Emircan Yıldırım xxx, Furkan Aslan xx

E.M.Belsinspor U-19: Mustafa Aslan x, Ömer Söyler x, Ahmet Temur xx, Doğukan Gültekin x, Enes Yıldırım xx, Mikail Karaman x, Emre Yenidoğan xx, Furkan Mortaş x, Tolga Altun x, Görkem Çavdar xx, Berkay Kaya xx,

Goller: Dk. 6, 68 Eren Topuz, Dk. 16 Emircan Yıldırım, Dk. 40 Furkan Aslan, Dk. 76 Okan Çetiner (Kocasinan Şimşekspor), Dk. 70 Emre (Belsinspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Spor
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