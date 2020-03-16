Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan - Son Dakika Spor

Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan

6 saat önce

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan, System.String[]

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 maç ile sona erdi. Oynanan karşılaşmalarda bir birinden büyük heyecan yaşanırken, bütün maçlar seyircisiz oynandı.


A Grubu


Gazi Osman Paşaspor 2-1 Yeni Erciyesspor


Kayseri Simya Koleji 3-2 Kayseri İdman Yurdu


İncesu Gençlispor 0-3 Sarızspor


Bünyan Belediyespor 1-3 Yeni Kıranardıspor


B Grubu


Trabzon 3861 Spor 1-3 A.Kızılırmakspor


Güneşli Gençlikspor 1-2 Olimpik Gençlikspor


Erciyes İdmangücü 5-1 Mevlana Yıldızspor


Sindelhöyükspor 5-1 Kılıçaslan Yıldızspor


Kocasinan Gençlikspor 4-1 Cırgalanspor


C Grubu


Cuma Uluçay Talasspor 1-0 Sosun Birlikspor


Fevzi Çakmakspor 2-1 Sümerspor


Pınarbaşı Belediyespor 1-3 Kuşçu Mithatpaşaspor


1966 Turanspor 8-3 Y.B.Şafakspor


Anadolu Yıldızları 3-0 Kayseri Göktürkspor - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:20 Kaynak: İHA
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