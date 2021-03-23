KAYSERİ-28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü - Son Dakika

KAYSERİ-28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü

23.03.2021 07:37

28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldüKAYSERİ'de hidrosefali (beyinde su toplanması) hastalığı nedeniyle doktorların 'yaşamaz' demesine rağmen 28 ameliyat geçirerek hayata tutunan Mehmet Akif Öztürk (23), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü

KAYSERİ'de hidrosefali (beyinde su toplanması) hastalığı nedeniyle doktorların 'yaşamaz' demesine rağmen 28 ameliyat geçirerek hayata tutunan Mehmet Akif Öztürk (23), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sevgi- Kemal Öztürk çiftinin 3 çocuğundan ortancası Mehmet Akif, 5,5 aylıkken hidrosefali hastalığına yakalandı. İlk ameliyatını ilk teşhisin hemen ardından olan Mehmet Akif, 17 yaşına kadar göbek fıtığı, menenjit, kafa şekil düzenlemesi ve beyinde su toplamasına bağlı 28 ameliyat geçirdi. Doktorların, 'yaşamaz' ve 'yürüyemez' dediği Mehmet Akif, bu ameliyatlar ile hastalığı yendi. 2018 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından 80 puan alarak zihinsel engelliler grubundan Kayseri Adliyesi'nde memur olarak görev yapmaya başlayan Mehmet Akif'in, 15 Mart'ta yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Şehir Hastanesine başvuran Öztürk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Mehmet Akif, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün ölüm haberi Kayseri Adliyesi'nde iş arkadaşlarını üzdü.

'ALLAH'A ŞÜKÜR HAYATTA KALDIM' DEMİŞTİ

28 ameliyatla hayata tutunan Mehmet Akif Öztürk'ün hikayesini, geçen yıl 14 Temmuz'da DHA haberleştirmişti. Resim yaparak hayata tutunan ve ünlü isimlerin resimlerini yapan Öztürk, "Doktorlar benim için sürekli ümitsiz konuştu. 'Yaşamaz' ve 'yürüyemez' gibi ifadeler kullandılar. Allah'a şükür ki ben tüm bunları atlatıp, hayatta kaldım ve 2018 yılında memur oldum. Adliyede de savcılarımız ve hakimlerimiz bana çok ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Koronavirüsten hayatını kaybeden Mehmet Akif Öztürk için Arısoy Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, çalışma arkadaşları ile babası Kemal, annesi Sevgi ve ağabeyi Sezer Öztürk ile diğer yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Sevgi Öztürk, "Evimizin gülü soldu. Ne diyeyim? Kayseri'nin Akif'i öldü. Bütün belediye başkanlarımız tanırdı. Adliyemizin gülü soldu, gülüm soldu; canımdan can gitti, ciğerim gitti. 28 ameliyat geçirdi de benim ciğerimi bu kadar yakmadı. Kimseyi kırmazdı benim yavrum" ifadelerini kullandı. Öztürk'ün cenazesi, cenaze namazının ardından Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Akif Öztürk'ün cenaze namazından görüntü

Anne Sevgi Öztürk'ün DHA'ya açıklaması

Diğer görüntüler

Süre : 2.57 Boyut 330 MB

Haber: Samed Aydın SUN - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

KAYSERİ-28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü
KAYSERİ-28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü
KAYSERİ-28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü
KAYSERİ-28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü

Mehmet Akif Öztürk, Koronavirüs, Kayseri, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ-28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü - Son Dakika


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