Kayseri Akıllı Şehir Kongresi'nde - Son Dakika
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Kayseri Akıllı Şehir Kongresi'nde

20 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı.

Kayseri Akıllı Şehir Kongresi'nde, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de stant açtığı kongrede bir dizi görüşmede de bulundu ve misafirlere Kayseri pastırması ikram etti.


Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da destek verdiği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde açıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden de katılımın olduğu kongre ve serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve aralarında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da bulunduğu belediye başkanlarıyla birlikte yaptı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kongre alanını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gezdi. Kongreye katılan bakanlar ve belediye başkanlarıyla da görüşmeler yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile birlikte bir süre Kayseri standına gelen misafirleri ağırladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi standında ziyaretçilere pastırma ikram etti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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