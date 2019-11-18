Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme 9.Hafta
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme 9.Hafta - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme 9.Hafta

6 saat önce

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Amarat Gençlikspor, deplasmanda oynadığı maçta 1-0 geriden gelerek 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Kayseri Birinci Amatör Küme 9.Hafta, System.String[]

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Amarat Gençlikspor, deplasmanda oynadığı maçta 1-0 geriden gelerek 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Hüseyin Keğin xxx, Mustafa Kalaycı xxx,İzzet Samur xxx


Yerköyspor: Onur Yılmaz x, Ahmet Sarı x, Erhan Altuntaş x, (Dk.76 Hüseyin Aktaş x), Ali Benli x, (Dk.90 Zeki Koçer x), Ahmet Şahin x, Fırat Daş x, Muhittin Çelik x, Rasim Levent x, (Dk.85 M.Burak Ahi x), Emrah Kaplangiray x, M.Arif Atılgan x, Özcan Taşdelen x


Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit xxx, Ömer Buğra Tiryaki xxx, Burak Furkan Bakıcı xxx, Furkan Aydın xxx, (Dk.60 Muhammed Mustafa x), Furkan Tağ xxx, Sedat Sönmez xxx, Bayram Dinçer xxx, Serhat Bozdoğan xxx, (Dk.86 Ahmet Emre x), Ali Dalmış xxx, Hakan Beydilli xxx, Muhammed Tarık Tiryakı xxx (Dk.66 Abdülkerim Güngör x)


Goller: Ahmet Şahin Dk.60 (Yerköyspor), Serhat Bozdoğan Dk.70, Ali Dalmış Dk.75 ve 85, Abdülkerim Güngör, Dk.77 (Amarat Gençlikspor) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış set çalışanına saldırdı
Kırmızı kart gördü, hakeme saldırdı Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı A Milli Takımımızda 5 ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 15:22:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme 9.Hafta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]