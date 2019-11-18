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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör küme A grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında kazanan olmadı.

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Kayseri Birinci Amatör küme A grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında kazanan olmadı. Yavuzspor, 3-1 öne geçtiği maçta galibiyetini koruyamadı ve Argıncıkspor ile 3-3berabere kaldı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Erdem Sarıaslan x, Mustafa Soner Yüce x, Safa Çalışkan x


Argıncıkspor: Alperen Karataş xx, Kerem Göcek xx, Ahmet Arsoy xx, Kaan Aşık xx, Lütfullah Demirezen xx, Metin Yılmaz xx, Memduh Çökük xx, Ahmet Sebile xx ( Dk. 70 Emrah Arslan x ), Mevlüt Yılmaz xx, Bahattin Baydemir xx, Fatih Çetinalp xx


Yavuzspor: Anıl Tekin xx, Tolga Taşoluk xx, Mustafa Solak xx, Birkan Çelik xx ( Dk. 90 Osman Cengiz x), Sedat Özdemir xx, Alper Demirel xx, Tugay Taşoluk xx, Ali Püsküllü xx, Ramazan Bulmuş xx, Durdu Orçan xx ( Dk. 87 İdris Kızıl x), Görkem Gök xx


Goller: Metin Yılmaz Dk. 35, 90 (pen) Emrah Arslan Dk. 85( Argıncıkspor), Alper Demirel Dk. 55,Ramazan Bulmuş Dk. 60, Tugay Taşoluk Dk. 66 ( Yavuzspor )


Kırmızı Kart: Tolga Taşoluk Dk. 90 (Yavuzspor) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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