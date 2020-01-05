Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika
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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

7 saat önce

Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 12. hafta maçında Demirspor önünde 7-1 kazanarak haftayı üç puan ile kapattı.

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Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 12. hafta maçında Demirspor önünde 7-1 kazanarak haftayı üç puan ile kapattı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Birtan Ekren xx, Fatih Yıldırım xx, Tolga Selvi xxx


Talasgücü Belediyespor U-19: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Yakup Çilkaya xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, Muharrem Sahar xxx, Emre Can Akkaya xx (Dk. 46 Muhammet Aktan xx), Abdulsamet Demirel xx (Dk. 75 İsmail Işık x), Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xx (Dk. 68 Kubilay Kaan Türk x)


Demirspor U-19: Yüksel Karslıoğlu x, Hulusi Sancak x, Emircan Koçer x, Sefa Kaya x, Behçet Ekinci x, Kerem Doğan x, Alican Koçer x, Anıl Taş xx, Mehmet Koçak x, Taha Kınacı x (Dk. Adem Ulu x), Serkan Erdoğan x ( Dk. 55 Emre Gezgin x)


Goller: Uğur Taşpınar Dk. 7, Muharrem Sahar Dk. 15, 50 ve 85, Kubilay Kaan Türk Dk. 70 ve 80, Kaan Haydar Şahin Dk. 73 (Talasgücü Belediyespor), Anıl Taş Dk. 57 (Demirspor) - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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