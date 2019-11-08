Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, olumsuz kış koşullarına karşı hazırlıklarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarında kar ve buz temizliği ile nakliye işi için 26 Kasım'da ihale düzenlenecek.

İhale kapsamında 80 bin kilometre kar temizliği ve tuzlama yapılması ile 10 bin ton malzeme nakli gibi hizmetler bulunuyor.

Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'ye geliyor

Büyükşehir Belediyesi, dünyanın pek çok ülkesinde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu'nu Kayseri'ye getiriyor.

Medeniyetler Korosu, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde 15 Kasım Cuma Günü Şehir Tiyatrosunda konser verecek.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde sahne alan Medeniyetler Korosu, 14 dilde şarkılar ve ilahiler seslendiriyor ve bu konserlerde barış mesajları veriyor.