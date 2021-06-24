Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erkilet Bulvarı'nda toplam 7,5 milyon liraya mal olacak asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erkilet Bulvarı'nda toplam 7,5 milyon liraya mal olacak asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki etapta tamamlanacak çalışmada toplam 15 bin 500 ton sıcak asfalt serilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Bölge Adliye Mahkemesi binası önünden başlayıp, Erkilet Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı kesişimine kadar olan kısmın gidiş şeridinde asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışma, 7,5 milyon liraya mal olacak.

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