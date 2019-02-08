Son Dakika Haberleri: Kayseri Cinayet Zanlısı Talas İlçesinde Yakalandı

Kayseri Cinayet Zanlısı Talas İlçesinde Yakalandı

1 saat önce

Cinayet zanlısı Talas ilçesinde yakalandıKAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Musa İlhan'ı güğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan H.B (48), polis tarafından yakalandı.

Cinayet zanlısı Talas ilçesinde yakalandı

KAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Musa İlhan'ı güğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan H.B (48), polis tarafından yakalandı.

Dün akşam Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana gelen olayda, borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet Kılıç, Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mehmet Kılıç'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Kılıç, Talas ilçesinde H.B ile birlikte yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Mehme Kılıç ve birlikte kaçtığı H.B, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplikte yapılan muayenenin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

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