Kayseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 19 Ekim Cumartesi günü kentte ağırlayacaklarını belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte toplu açılış törenine katılacağını ifade etti.

Kayseri'ye yapılan yatırımlarla ilgili önemli açıklamalar yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili mesajlarını da kentten vereceğini aktaran Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ'nin, maliyeti 267 milyon lirayı aşan projelerinin de bulunduğu yatırımların toplu açılışını gerçekleştirecek. Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'nin (KCETAŞ) yaklaşık 65 milyon liralık yatırımları da bu törende hizmete açılacak. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu açılışı gerçekleştirilecek olan yatırımlar arasında Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, Terminal Katlı Kavşağı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki taşkın kanalına yapılan köprü, 15 Temmuz Bulvarı'nın 1. etabı, Kocasinan ve Mustafa Kemal Paşa bulvarları üzerindeki yaya üst geçitleri, Şehir Hastanesi katlı kavşağı, şehir içindeki önemli bulvarların yenilenmesi, Beydeğirmeni Besi Bölgesi 1. etap yol ve alt yapı çalışmaları, Meryem Ana Kilisesi restorasyonu, Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam Merkezi gibi yatırımlarımız bulunuyor. Yine yatırımlar arasında ilçelerimizdeki 20 mahalleye yaptığımız çocuk oyun parkı, 120 mahallede mezarlık düzenlemeleri, 115 mahallede 600 bin metrekare kilitli parke yapımı, 46 mahalledeki 240 kilometre yolda düzenleme çalışmaları ve yüzlerce mahallede sulama suyu ile hayvanlar için içme suyu çalışmaları da yer alıyor. Onlarca başlıktaki yüzlerce tesisin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."