KAYSERİ'DE 18 SUÇTAN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE 18 SUÇTAN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

23.09.2022 15:39

KAYSERİ'de 18 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.B. (24), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de 18 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.B. (24), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri,17 ilde 18 dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi. E.B., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE 18 SUÇTAN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE 18 SUÇTAN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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