İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü , Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri,17 ilde 18 dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi. E.B., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KAYSERİ'DE 18 SUÇTAN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

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