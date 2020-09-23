Kayseri'de 2 cinayetin sanığına 2 kez müebbet cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de 13 yıl önce kız kardeşi hakkında dedikodu çıkardığını iddia ettiği Şahin Metiner ile geçen yıl oğluyla arkadaşlık yapmasına tepki gösteren kadının komşusu Ufuk Akhan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Orhan Gökçek (32), 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gökçek'in, 2014 yılında Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava ise sürüyor.

Davranış bozukluğu tedavisi gören Orhan Gökçek, geçen yıl 10 Ocak'ta oğluyla arkadaşlık yapmasına tepki gösteren komşusu Zeliha Ü.'nün gece yarısı evine gidip, zile bastı. Paniğe kapılan kadın yardım isteyince, elinde tüfekle gelen komşusu Ufuk Akhan, Orhan Gökçek tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Gözaltına alınan Orhan Gökçek, polisteki sorgusunda 2014 yılında aynı mahallede bıçaklanarak öldürülen kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen'i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Gökçek, Hüseyin Ekemen'i kendisine yan baktığı için öldürdüğünü söyledi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine konulan Orhan Gökçek, 16 Şubat 2007 tarihinde Talas ilçesinde boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürülen Şahin Metiner'in de katil zanlısı olduğunu itiraf etti. Gökçek, Metiner'i kız kardeşi ile ilgili dedikodu çıkardığı gerekçesiyle öldürdüğünü ileri sürdü.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTIGökçek, Metiner'i ve Akhan'ı öldürdüğü iddiasıyla 'kasten adam öldürme' suçundan, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen davaların karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair beklenen raporun geldiğini ve okunup dosyaya eklendiğini söyledi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edildi. Sanık avukatının akıl sağlığı raporunun çelişkili olduğuna dair savunma yaptığı sırada sanık Orhan Gökçek, "Yüce divana sesleniyorum. Ben, Türkiye'nin kara kutusuyum" dedi.Duruşma savcısı, sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasından istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Orhan Gökçek'e, Ufuk Akhan ve Şahin Metiner'i, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan Orhan Gökçek'in, Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava sürüyor.