Kayseri'de 8 bin 870 paket yerli ata tohumu üreticilere dağıtıldı - Son Dakika

Kayseri'de 8 bin 870 paket yerli ata tohumu üreticilere dağıtıldı

08.11.2020 15:35
Kayseri'de 8 bin 870 paket yerli ata tohumu üreticilere dağıtıldı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen "Yerel Tohum Takas Şenliği"nde çiftçilere ve bahçesi olan vatandaşlara 8 bin 870 paket yerli ata tohumu dağıtıldı.

Kayseri'de düzenlenen "Yerel Tohum Takas Şenliği"nde çiftçilere ve bahçesi olan vatandaşlara 8 bin 870 paket yerli ata tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tohumhane Grubu tarafından yerli ata tohumlarına sahip çıkmak amacıyla Cırgalan Doğal Ürünler Bahçesi'nde, "Yerel Tohum Takas Şenliği" düzenlendi.

Şenlikte, domates, salatalık, biber, patlıcan ve kabak gibi ürünlerin 8 bin 870 paket organik yerli ata tohumunun dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şenlikte yaptığı konuşmada, yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Yerli ve milli tohumların bölgeye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Buradaki toprağın ve iklimin doğasına uygun 67 tohum kazandırılmış oldu. İş birliği halinde yaptığımız çalışmalar sonucu Kayseri'ye bu tohumları kazandırmış olduk. Şimdi bu tohumları, üretici dostlarımız kendi aralarında takas yapma suretiyle hem çeşitlendirmek hem zenginleştirmek hem de çoğaltmak için çaba gösteriyor. Bugün onun uygulamasını, çalışmasını hep beraber yapıyoruz. Bu arada vatandaşlarımıza da bedava tohum dağıtıldığını buradan hatırlatmak isteriz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Tohumhane Grubu yöneticisi Zülkariye Çıtak da tohum işine ilk girdiğinde yeteri kadar yerel tohum bulamadığını dile getirdi.

Yerel tohumu ilk başta batıdaki illerden talep ettiğini anlatan Çıtak, "Fasulye olarak kendi çeşitlerim vardı. Ben de onları burada ürettim. Sağ olsun gruplar da destek sağladı. Zamanla çeşitliliğimizi artırdık. Daha sonra arkadaşlarla 9 bin 500 paket tohum ürettik. Onları da paylaşacağız. Yerel tohumlar oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve üreticiler katıldı.

Kayseri, Milli, yerel, Tohum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 8 bin 870 paket yerli ata tohumu üreticilere dağıtıldı - Son Dakika


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