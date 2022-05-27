Kayseri'de 8'i firari hükümlü, 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 8'i firari hükümlü, 18 şüpheli yakalandı

27.05.2022 19:09
Kayseri'de 8'i firari hükümlü, 18 şüpheli yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 zanlı yakalandı.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 1 yıl 8 ay ile 15 yıl 5 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 18 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından firari 8 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 8'i firari hükümlü, 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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