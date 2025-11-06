Direksiyon başında uyuyakaldı! Kazadan sonra da devam etti - Son Dakika
Direksiyon başında uyuyakaldı! Kazadan sonra da devam etti

06.11.2025 06:30
Kayseri'de alkollü sürücü direksiyon başında uyuyakaldı. Araçla kaldırıma çıktığı halde uyumaya devam eden sürücüyü vatandaşlar tarafından uyandırıldı. 1.74 promil alkollü çıkan sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada; B.İ. yönetimindeki 38 ALM 385 plakalı otomobille direksiyon başında uykuya dalarak, kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam eden B.İ.'yi gören vatandaşlar yardım amaçlı sürücünün yanına giderek, uyandırdı.

PARA CEZASI KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, B.İ., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.İ.'nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. B.İ'ye 'alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

08:11
