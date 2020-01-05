Kayseri'de arabaşı gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de arabaşı gecesi düzenlendi

7 saat önce

Kayseri'de yaşayan Yozgatlılar, Çayıralan ilçesine bağlı Derekemal Köyü hayırseverleri tarafından düzenlenen "Arabaşı Çorbası Gecesi"nde buluştu.

Kayseri'de arabaşı gecesi düzenlendi, System.String[]

Kayseri'de yaşayan Yozgatlılar, Çayıralan ilçesine bağlı Derekemal Köyü hayırseverleri tarafından düzenlenen "Arabaşı Çorbası Gecesi"nde buluştu.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan yaklaşık 300 kişi Derekemalli hanımların yaptıkları arabaşı çorbası ve hamurunun tadına baktı.

Etkinliği organize eden Harun Halat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de yaşayan hemşehrileri bir araya getirip hasret gidermeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yurtdışında ikamet eden köylülerinin sponsorluğunda bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Halat, "Dört yıl önce başladığımız bu etkinlik geleneksel hale geldi. İmece usülü bu geceyi düzenliyoruz. Sabah erkenden hanımlar arabaşı çorbasını ve hamurunu yapmak için bir araya geliyorlar. 8 saatlik bir çalışmanın ardından bu AŞ ortaya çıkıyor." dedi.

Arabaşının geçmişte köy odalarındaki sohbetlerin değişmez lezzeti olduğunu ifade eden Halat, şunları kaydetti:

"Arabaşı tavuk etinden yapılan sıcak bir çorbanın yanına yapılan hamuruyla yutulmasıyla tüketilen bir yemektir. Arabaşı eskiden köy odalarında kış mevsiminde tüketilen bir yemekti. Adeta birliğin beraberliğin aşıydı. Şimdi de köyünden uzak hemşehrilerimizle, Akrabalarımızla bizi gurbette buluşturdu."

Çayıralan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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