Kayseri'de aracıyla çarptığı bisikletlinin ölümüne yol açan sürücü teslim oldu - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olup kaçan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Bulvarı'nda dün otomobiliyle çarptığı bisikletli Irak uyruklu M.H.A'nın ölümüne neden olup kaçan sürücü Y.R. polis merkezine gelerek teslim oldu.

Sürücü Y.R'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dünkü kazanın ardından kaçan şüpheliye ait araç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde terk edilmiş bulunmuştu.