Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı

06.05.2022 18:53

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 hükümlünün de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 hükümlünün de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl ile 15 yıl 2 ay arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler V.D, S.S, F.T. ile M.S'nin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest kaldı.

Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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