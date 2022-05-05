Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı

05.05.2022 18:36

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 16 kişi yakalandı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 4 ay 15 gün ile 10 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları bulunan 16 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından 7 hükümlü cezaevine teslim edildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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