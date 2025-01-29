Kayseri\'de asılan afiş Naci Görür\'ü çileden çıkardı

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Kayseri'de bir beton firması, deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Celal Şengör'e ait olduğu iddia edilen Kayseri depremiyle ilgili iki cümleyi reklam panosuna taşıdı. Reklamdaki iddiaya göre, Kayseri'de deprem beklenmiyor.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Asılan reklam afişiyle ilgili gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Naci Görür, sosyal medya hesabından reklama sert tepki gösterdi. Yasal yollara başvuracağını bildiren Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BU SÖZLER BENİM DEĞİL"

"Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri'de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle"

İŞTE O AFİŞ: