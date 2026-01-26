Kayseri'de Atık Su Çamurundan Enerji Üretildi - Son Dakika
Kayseri'de Atık Su Çamurundan Enerji Üretildi

26.01.2026 12:19
2025'te atık su çamurundan 22 milyon TL değerinde elektrik enerjisi üretildi. KASKİ’nin çalışmalarıyla sürdürülebilir şehircilik örneği.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında atık su çamurundan 22 milyon 471 bin 767 lira değerinde enerji üretildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 33 adet konvansiyonel ve 49 adet doğal atık su arıtma tesisinde 2025 yılı boyunca toplam 67 milyon 350 bin metreküp atık su arıtıldı.

Arıtma sürecinde oluşan atık su çamurundan 2 milyon 995 bin 155 metreküp biyogaz üretildi. Elde edilen biyogazın jeneratörlerde yakılmasıyla 22 milyon 471 bin 767 TL ekonomik değere sahip elektrik enerjisi elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin atık su arıtma tesislerinde yürütülen çalışmalarla hem çevrenin korunduğunu hem de önemli bir ekonomik değer üretildiğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, atıkların enerjiye dönüştürülmesinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin atık suyunu 82 adet tesiste arıtarak, doğamızın kirletilmesine müsaade etmiyoruz. Son teknolojinin kullanıldığı tesislerimizde yılda 67 milyon 350 bin metreküp atık su arıtılarak doğaya kazandırılıyor. Kentimizde bulunan bütün arıtma tesislerimiz tam kapasite ile en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ'miz, insan ve çevre sağlığını merkeze alan hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken, atık su arıtma tesislerimizde oluşan birincil çamuru enerjiye dönüştürerek örnek bir çevre yatırımı gerçekleştiriyor. Atık sudan elde edilen biyogaz sayesinde elektrik enerjisi üreterek hem enerji maliyetlerimizi düşürüyor hem de kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Bu çalışmalar, çevreyi koruyan, kendi enerjisini üreten ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir belediyecilik anlayışının somut göstergesidir. Doğayı koruyan, israfı önleyen ve geleceği düşünen projelerle Kayseri'mizi daha yaşanabilir hale getirmek, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Belediye, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

