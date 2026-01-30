Kayseri'de Balık Bolluğu: Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Kayseri'de Balık Bolluğu: Kar Yağışı Etkili

Kayseri\'de Balık Bolluğu: Kar Yağışı Etkili
30.01.2026 15:13
Kar yağışı, Kayseri'de balık bolluğuna yol açtı. Fiyatlar uygun, en çok levrek ve hamsi satılıyor.

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, denizlerde balık bolluğuna neden oldu. Kayseri'de de tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

Son günlerde ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, denizlerde bolluğa neden oldu. Kayseri'de 21 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Eroğlu, kar yağışının artmasının balığın çok çıkmasına sebep olduğunu söyledi. Havalar soğuk gittiği için vatandaşların bol bol balık tükettiğini söyleyen Eroğlu, en çok levrek, hamsi ve çupra balığının satıldığını belirtti. Çupra, levrek, istavrit ve somon balığında artış olduğunu ifade eden Eroğlu, "21 yıldır balıkçılık yapıyorum. Şu anda en çok satılan balık çupra, levrek, hamsi. Şu anda kar yağışları arttığı için balık çok çıkıyor, vatandaşın talebi çok. Havalar soğuk gittiği için vatandaşlar bol bol balık tüketiyor. Çupra, levrek, istavrit, somon balıklarında şu anda bolluk var. Fiyatlar uygun. Karadeniz hamsi 220 TL, çupra 450 TL, levrek 470 TL bandında seyrediyor. Halkımız bol bol balık yesin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Balıkçılık, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Balık Bolluğu: Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de Balık Bolluğu: Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
