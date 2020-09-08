Kayseri'de belediye fidanlığında 300 türden 200 bin çeşit bitki yetiştiriliyor - Son Dakika

Kayseri Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta 300'den fazla türde yaklaşık 200 bin çeşit bitki yetiştiriliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulundurduklarını, yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıklarının adeta Ar-Ge faaliyeti yürüten üretim merkezi gibi çalıştığını aktardı.

Oruçreis ve Gömeç mahallerindeki fidanlıkta Kayseri iklimine uygun çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, daha yeşil bir Kayseri inşa etmek için ilçenin her bir köşesini yeşillendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan ilçesini dünya standartlarının üzerine çıkardıklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bir yandan ilçemizin dört bir yanına fidan ve ağaç dikerken diğer yandan ise parklarımızı çeşitli bitkilerle rengarenk hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruç Reis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan fidanlıklar toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere 300'den fazla türde yaklaşık 200 bin çeşit bitki bulunmaktadır. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde şartlara uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Sonbahar mevsimine yönelik hazırlıklarımız sürüyor."