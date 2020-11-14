Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Camili Sokak üzerinde meydana gelen olayda S.D. ve T.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.D., üzerinde bulunan bıçakla T.A.'yı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan şahıs olay yerinin yakınlarında bulunan evine sığındı. İkamettekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsünden bıçaklanan T.A., 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ