Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı - Son Dakika

Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı

15.10.2020 11:46
Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı, System.String[]

ÇİN'de geliştirilen Covid-19 aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına gönüllü uygulaması başlatıldı.

ÇİN'de geliştirilen Covid-19 aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına gönüllü uygulaması başlatıldı. Aşı, ilk etapta 6 sağlık çalışanına uygulandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 25 sağlık çalışanı Covid-19 aşısı için gönüllü oldu. 25 sağlık çalışanından 6'sına aşı uygulaması yapıldı. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Ayşin Kılıç Toker, Türkiye'de 25 merkezin bu çalışmaya katılacağını hatırlatarak, "Bu merkezler arasında Kayseri öncü. 13 bin kişinin aşılanması planlanan süreçte önceliği sağlık çalışanlarına vereceğiz. 1300 sağlık çalışanı aşılama programı düşünülüyor. Kayseri Şehir Hastanesi'nde de 25 gönüllümüz mevcut. Şu an 6 kişiye aşı uyguladık. Aşımızı uygulandıktan sonra ciddi bir yan etki saptamadık. Faz 1 ve Faz 2 aşamalarında yan etkisi çok fazla görülmeyen bir aşı. O yüzden Faz 3 aşamasına geçilmiş bir aşı. Biz de aşı uyguladığımız 6 sağlık çalışanı gönüllüsünde herhangi bir yan etkiye rastlamadık" dedi.

Sağlık çalışanlarına öncelik vermelerinin nedeninin risk grubunda yer almaları olduğunu kaydeden Toker, "Çünkü sağlık çalışanları koronavirüs hastaları ile en yakın temasta olan kişiler. Biz o yüzden hem onları korumak hem de hastanede yakın gözleyebilmek adına önce sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Halktan önce sağlık çalışanlarına aşı yaparak yan etkileri görmek istiyoruz. Daha sonra gönüllü kişilere bu aşıyı uygulamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Sağlık çalışanlarına aşı uygulamadan önce test yaptıklarını kaydeden Toker, "Bu test sonuçlarında şimdiye kadar koronavirüse hiç temas etmemiş, hastalık geçirmemiş kişileri aşı programına dahil ediyoruz. Kişilerin tamamen sağlıklı olmaları gerekiyor. Biz bu çalışmada 18-59 yaş aralığını planlıyoruz. Kronik hastalığı olmayan herhangi risk faktörü olmayan kişileri takip edeceğiz. Aşı sadece Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. Şehirde yaşayan kişilerden de örnek alıyoruz. Gönüllüler olarak listelerini oluşturuyoruz. Sağlık çalışanlarında bir risk görmediğimizde halktan da aşılama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı
Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı
Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı
Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı
Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı
Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı
Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı
Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı - Son Dakika

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