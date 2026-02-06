Kayseri'de Deprem Anma Yürüyüşü ve Tatbikat - Son Dakika
Kayseri'de Deprem Anma Yürüyüşü ve Tatbikat

06.02.2026 21:01
Kayseri'de, depremlerde hayatını kaybedenler anısına sessiz yürüyüş ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

KAYSERİ'de, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla 'sessiz' yürüyüş ve 'Mahalle Tahliye Tatbikatı' düzenlendi.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde Kayseri Valiliği ve AFAD Kayseri İl Müdürlüğü koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla 'sessiz' yürüyüş ve 'Mahalle Tahliye Tatbikatı' düzenlendi. Yürüyüşe Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, ANDA ve çeşitli STK'ların üyeleri katıldı. Yürüyüş sonunda Anayurt Meydanı'nda, 'Mahalle Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikat gereği çalan deprem sirenlerinin ardından vatandaşlar binalarından aşağı indi. Tatbikatta açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "3 yıl önce bugün adeta kıyameti yaşadık. Kar, kış, yağmur, çamur olduğu bir gün Türkiye'de hepimizin içi yandı. Yollara düştük. 550 kilometrelik alanda canlarımız gitti. 53 bin canımızı kaybettik. O gün millet olarak birbirimize kenetlendik. Dünyada hiçbir ülkenin tek başına başa çıkamayacağı bir felaketi birbirimize sığınarak, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletimizin bütün imkanları seferber edilerek milletçe el ele vererek acıyı ortadan kaldırmaya çalıştık. Yalnız büyük bir acıydı. 1 il, 1 mahalle, 1 sokak değildi. 11 ili etkisi altına almıştı. Ben o gün Kayseri'den yola çıkarken uçaklar erzaklarla, alet edevatlarla doluydu. Ancak buz, don, kar nedeniyle uçaklar uçamıyordu. Yollar, kar dolayısıyla kapanmıştı" dedi.

'BİZ BİRBİRİMİZE KENETLENEREK BU ACILARI ATLATTIK'

Sözlerini sürdüren Vali Gökmen Çiçek, "Biz tam kendimizi toplamışken 2'nci deprem oldu. Sadece Kahramanmaraş değil, Kayseri inanılmaz bir sallantı içindeydi. Kayseri yağmur oldu, deprem bölgesine yağdı. Her birimiz komşumuzu, akrabamızı yarı yolda bırakmamak adına seferber olmuştuk. Bugün o acının üzerinden 3 yıl geçti. Biz o acıdan sonra, bir kere daha aynı acıyı yaşamamak için dirençli şehirler oluşturmak adına hep beraber mücadele içerisindeyiz. Dolayısıyla bugün Talas'ın Mevlana Mahallesi'nde önce sirenlerle deprem alarmı verdik. Arkasından hemşerilerimizden alana gelmelerini istedik. Duyarlı bütün ablalarımıza, annelerimize, kardeşlerimize alana geldikleri için teşekkür ediyorum. Biz hem ilk ne yapmamız gerektiğini öğrenip, yaşayıp aynı zamanda farkındalık oluşturacağız. Biz birlikle, beraberlikle birbirimize kenetlenerek bu acıları atlattık. Tabii ki canlarımız gitti ama yenileri olmasın diye de mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tatbikatın ardından vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayseri, Deprem, Güncel, Son Dakika

20:39
20:19
19:44
19:10
18:41
18:12
