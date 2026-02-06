Kayseri\'de Depremzedelere Anahtar Teslimi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Tomarza ve Sarıoğlan ilçelerinde evleri ağır hasar gören ve deprem sonrası konut almaya hak kazanan 4 afetzede aileye yapımı tamamlanan konutların anahtarlarını teslim etti.

Anahtar teslim töreninde konuşan Vali Çiçek, "Depremin ardından devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında oldu. Ailelerimizin güvenli ve sağlıklı konutlara kavuşması en büyük önceliğimiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ailelerimize konutlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Çiçek, ayrıca yapımı tamamlanan konutların hayırlı olmasını dileyerek, benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KAYSERİ