Kayseri'de esnafın açılış ve kapanış saatlerine yeni düzenleme - Son Dakika

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni normalleşme sürecinde yapılan düzenleme ile esnafın açılış ve kapanış saatleri 07.00-20.00 olarak değiştirildi.

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yeni düzenleme ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri buna göre belirlenmiş ve her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesiyle düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirilmiştir. Bu doğrultuda daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin ilimizde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlenmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ