Kayseri'de Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

19.05.2022 22:21
Kayseri'de Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Tuna Kavşağı'ndan başladı.

Gençler ve ailelerinin katıldığı yürüyüşte yaklaşık 70 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşe katılanlar, marşlar eşliğinde 2 kilometreye yakın yürüdükten sonra Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldı yürüyüşün ardından meydanda sanatçı Özgün tarafından konser verildi.

Sevilen şarkıları seslendiren Özgün'e meydanı dolduran sanatseverler eşlik etti.

Büyükkılıç, konserde sanatçı ile oğlu Ediz'e Kayserispor forması hediye etti.

YORUMLAR
500
Bosna Hersek'te '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' konseri Bosna Hersek'te '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' konseri Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Kayseri, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
22:02 Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 22:28:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement