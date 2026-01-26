Kayseri'de Glütensiz Gıda Fabrikası Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kayseri'de Glütensiz Gıda Fabrikası Kuruldu

Kayseri\'de Glütensiz Gıda Fabrikası Kuruldu
26.01.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enes Koç, devlet desteğiyle Kayseri'de 500 milyon liralık glütensiz gıda fabrikası kurdu.

Devletten yaklaşık 200 milyon lira yatırım teşviki ile Kayseri'de 500 milyon liralık glütensiz gıda fabrikası kuran Enes Koç, ürünlerini 5 ülkeye ihraç ediyor.

"Glütensiz Sofra" adını verdiği işletmesi için 2018'deki kuruluş aşamasında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) Genç Girişimci Hibe Desteği alan Koç, fabrikasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği devlet teşviklerinden yararlanarak aldığı ekipmanlarla büyüttü.

Yaklaşık 500 milyon liralık yatırıma ulaşan fabrika, bunun 200 milyonunu devletin ekipman desteği ile sağladı.

Ekmek, un, irmik, kurabiye, kek, simit, yulaf ezmesi, mısır gevreği, pasta, pizza, sütlü tatlı gibi glütensiz gıda üretmeye başlayan fabrikada 50 kişiye de istihdam sağlandı.

"Bu tesislerin komple yatırım maliyeti 500 milyon lira"

Fabrika Genel Müdürü Enes Koç, AA muhabirine, sosyal sorumluluk kapsamında kurulan bir firma olduklarını söyledi.

Fabrikada glütensiz yiyecekler ürettiklerini anlatan Koç, devlet desteğiyle seri imalat yapan bir yapıya kavuştuklarını ifade etti.

Teşvik aldıklarını anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"İki yatırım teşviğimiz oldu bu süreçte. Bu tesislerin komple yatırım maliyeti 500 milyon lira civarında. Devletten aldığımız yatırım teşviklerinin bize katkısı 200 milyon lira civarında oldu, kullandığımız yatırım teşvikleriyle beraber. 5 ana kalemde üretim yapıyoruz. Un bölümümüz var, glütensiz un çeşitleri imalatı yapıyoruz. Ekmek imalatımız var, glütensiz ekmek simit, poğaça paket halinde 90 gün raf ömürlü üretiyoruz. Donuk ürün imalatı yapıyoruz. Sütlü tatlı üretimlerimiz var. Bisküvi ve kraker üretimimiz var. Bir sonraki aşamada da şu an yan binamızda kurulan glütensiz makarna hattımız var. 150'ye yakın da barkod üretimimiz var. Ulusal zincir marketlerine gönderiyoruz. Yurt içi bayilerimiz var. Kazakistan, Irak, Avustralya, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere şu an ihracat yapıyoruz."

Koç, tesislerinde günde yaklaşık 100 bin paket gıda ürettiklerini dile getirdi.

Yatırımla ürünlere erişimde kolaylık sağlandığını vurgulayan Koç, ithal ürünlerde de fiyat rekabetinin arttığını ve fiyatta aşağı bir ivme yaşandığını belirtti.

Koç, çölyak hastası dışında insanların da erişebileceği ürün yelpazesiyle sağlıklı beslenmek isteyenlere de alternatif oluşturduklarını aktardı.

Üniversite-sanayi işbirliğiyle kurulduklarını vurgulayan Koç, farklı danışmanlıklarla ürün lezzetinde daha iyi bir ivme yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kayseri, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Glütensiz Gıda Fabrikası Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:53
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:46:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Glütensiz Gıda Fabrikası Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.