Kayseri\'de İmplant Mağduriyeti

Kayseri'de 2 yıl önce özel bir klinikte yaptırdığı implantların sürekli düşmesi sonucunda yapılan dişlerini elinde taşıyıp gıdaları da koparamadığı için mağdur olan kadın, sağlığına kavuşmak için yetkililerden yardım istedi.

Kayseri'de yaşayan 52 yaşındaki Zemzem Korkmazer, 2024 yılında özel bir kliniğe implant tedavisi için başvurdu. Diş tedavisinin tamamlandığı söylenen Korkmazer'in yapılan implantları bir süre sonra yerinden çıktı. 2 kere yapıştırılmasına rağmen yerinden çıkan dişlerini ağzı yerine elinde taşıyan kadın, gıdaları koparamadığı için beslenmesinde ve konuşmasında da sıkıntı yaşamaya başladı. Şikayetleri ile kliniğe başvuran Korkmazer'e ise doktorlar tarafından lokmaları eli ile koparması ve o şekilde beslenmesi önerildi. Durumun düzeltilmemesi üzerine şikayetçi olan kadın için Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde 3 kişiden oluşan kurulun hatanın düzeltme kararı ise şikayet üzerine atanan muhakkik ise kurulun kararının tavsiye karar olduğunu söyledi. 2 yıldır tedavisi yüzünden mağdur edilen kadın yetkililerden durumun düzeltilmesi için yardım istedi.

Yemek yiyemediğini ve beslenemediğini söyleyen Zemzem Korkmazer, "Ben 2024 yılının 5. ayının 18'inde özel bir kliniğe diş yaptırmak için başvurdum. O günden bu güne benim diş tedavim başladı. Ben tek diş kaybı ile gitmiştim. Öndeki 6 dişim için yandaki dişim önceden de kaplamaydı. Yandaki 3 dişime implant üstü kaplama yapıldı ama en son Eylül'ün 15'inden beri yandaki dişim avucumda geziyorum. Öndeki dişlerimle de koparamıyorum, ısıramıyorum, yiyemiyorum. Konuşurken de zorluk çekiyorum. Ben dişlerimi yaptırdığım hocalarıma dişlerimle koparıp yiyemediğimi, beslenemediğimi söylediğimde bana 'Bundan sonra elinle koparabildiğini elinle kopar ye. Elinle koparamadığını doğrayarak ye' şeklinde bir yaklaşım gösterdiler. Ben yan taraftaki dişlerimin oynadığını beyan ettiğimde 'Sana öyle geliyor' dediler. Benim yan taraftaki dişlerimin de 3. yerinden çıkması. Birinde bayan olan diğerinde de erkek olan hoca yapıştırdı. 3. çıkmasında da elimde dişimle geziyorum. Biz şikayette bulunduk. Sonucunda bize bilirkişi atandı ve onun yazdığı raporda benim sorunlarıma dair bir bulguya rastlanılmadığı yazılmış. Görsel muayenede hiçbir bulguya rastlayamadığını yazmış. Ben sesimin duyulmasını istiyorum. Ben beslenemiyorum, yan tarafımla gıdaları çiğneyemiyorum ve kendi dişlerim de zorlamaktan alttaki dişlerim içe doğru yattı ve bu durumdan dolayı çok mağdurum" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de, "Karşı tarafın bakış açısına göre bizim de tüketici hukukunu bilen ve savunan insanlar olarak bakış açımız şu şekilde gelişiyor; burada sektör ne olursa olsun sağlık da olsa başka bir husus da olsa sanki bir insana değil de bir bulaşık makinesini tamir eder gibi bakıyorlar. Bir cep telefonu nasıl bozuluyor, parçası kırılıyorsa öyle bakıyorlar olaylara. Halbuki elindeki bir insan. Doktor kesimi insanlara bir makine gibi bakamaz, buna hakkı yok. İnsanların dişiyle 'olmuş bir hata' deyip geçiştiremezsin. Bu şikayetin sonrasında ki beslenme olayını gördük. Kadıncağız beslenemiyor. Diş takılmış, dünya kadar para alınmış fakat gece uyurken ağzına düşüyor dişi ve elinde gezdiriyor. Diş böyle mi olur? Bu hata kabul edilebilir mi? Diş hekimliği fakültesinde biri profesör, biri doçent ve birisi de öğretim üyesi doktora bir komisyon halinde inceletmişsiniz. Onlar da bir hata olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini söylemişler. Sonra adeta meslektaşlarını kurtarmak maksatlı bir muhakkik belirlenmiş. O da diyor ki 3 kişilik komisyonun dediklerine 'bu bir tavsiye karardır' diyor. İnsanlar ölüyor olabilir ölmediğine şükret diye geçiştirilemez iyileşenler ya da sıkıntı yaşayanları. Bu bakış açısının değiştirilmesi lazım. Bu anlayışın değişmesi lazım. Bizler de bu anlayışın değişmesi adına ne varsa kullanacağız. Hanımefendi başta olmak üzere bütün sıkıntı yaşayanların maddi ve manevi tazminatlarını alması noktasında her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ