Kayseri\'de Kaçak Kazı Şüphelileri Yakalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi Zengibar Kalesi mevkisinde önleyici kolluk devriyesinde dronla saha taraması yaptı.
Ekipler, kaçak kazı yapan M.Ö, H.B.V, S.E, E.A. ve N.C'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan iş makinesi ve çeşitli malzemeye el konuldu.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
