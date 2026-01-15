Kayseri'de Kadın Cinayeti: M.B.'ye Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayseri'de Kadın Cinayeti: M.B.'ye Ağırlaştırılmış Müebbet

Kayseri\'de Kadın Cinayeti: M.B.\'ye Ağırlaştırılmış Müebbet
15.01.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

M.B., tartıştığı H.G.'yi öldürdü, mahkeme indirim yapmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Kayseri'de tartıştığı sevgilisi H.G.'yi çalıştığı fabrikanın önünde av tüfeği ile öldüren M.B., istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa yine indirim uygulamayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kayseri'de 6 ay Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda Kayseri Mimarsinan OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan üç çocuk annesi H.G.'yi çalıştığı fabrikanın önünde av tüfeği ile öldüren eski sevgilisi M.B, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından ikinci kez Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Görülen duruşmaya tutuklu sanık M.B. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.B.'nin oğulları H.G. ile babalarının sürekli kavga ettiğini, H.G.'nin sosyal medyadan M.B.'ye küfürlü mesajlar attığını söyledi. H.G.'nin oğlu ise "Söylenen sözler ölümü gerektirmiyordu. Şikayette bulunabilirdi. En ağır şekilde cezalandırılasını istiyorum" dedi.

H.G. adına duruşmaya katılan Avukat Neşe Katırcıoğlu, istinaf mahkemesinin haksız tahrik indirimi uygulanmadığını için bozmasını kabul etmediklerini belirterek, kadın cinayetlerinde uygulanan indirimlerin başkaları için de özendirici olduğu mahkemenin ilk kararında olduğu gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesini talep ettiklerini dile getirdi. H.G.'nin avukatları kadınların canının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirterek, "Erkeklerin evlenme tekliflerini reddetmek öldürme nedeni olamaz" diye konuştu.

Sanık M.B., olaydan bir gün önce H.G.'nin kendisini telefonla arayarak hakaret ettiğini söyledi. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakaret, tehdit ve ısrarlı takipten dolayı verdiği ceza için de konuşan M.B., birbirlerinden birçok kez şikayetçi olduklarını, uzaklaştırma kararına ikisinin de uymadığını belirterek, H.G. ile bir kez nişanlandıklarını ve bir kez de tatile gittiklerini söyledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti ilk kararında tekrar ederek, hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3-sayfa, Kayseri, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayseri'de Kadın Cinayeti: M.B.'ye Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:46:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kadın Cinayeti: M.B.'ye Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.