Kayseri\'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'ndaki süs havuzları da soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.