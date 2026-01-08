Kayseri'de kaza: Polis ve vatandaş yaralandı

Kayseri'de aracıyla uygulama yapan ekiplere çarparak 1 polis ile 1 vatandaşın yaralanmasına sebep olan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvar'ında uygulama yapan polis ekibine çarparak kaçmaya çalışan S.T, kısa süre içerisinde yakalandı.

1 polis ile 1 vatandaşın yaralanmasına sebep olan S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yakalandığı anda alkollü olduğu öğrenilen S.T'nin 2033 yılına kadar ehliyetine el konuldu.

Ayrıca S.T'ye çeşitli maddelerden 56 bin 501 lira da cezai işlem uygulandı.