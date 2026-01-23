Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

23.01.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etabı inşaata devam ediyor, 3. etap hazırlıkları sürüyor.

Kayseri'de Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etap inşaat çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Emlak Konut tarafından ihalesi gerçekleştirilen 2. Uygulama Etabında, 13 bloktan oluşan 830 bağımsız bölümün yer aldığı yaklaşık 135 bin metrekarelik inşaat alanında yapım süreci sürüyor.

Yaklaşık 4,19 milyar lira yatırım bedeline sahip 2. etap inşaat çalışmaları kış şartlarına rağmen devam ediyor.

Şantiye sahasında alınan tedbirlerle imalatların kesintiye uğramaması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarını göz önünde bulundurarak, planlanan çalışmalarla sürecin sağlıklı ve kontrollü bir şekilde ilerlemesini hedefliyor.

Öte yandan, 3. Uygulama Etabında yer alan 615 bağımsız bölüm için hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerinin, yeniden hazırlanan projeler doğrultusunda yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl çerisinde 3. etap uzlaşma sürecini tamamlayarak tapu devirleri, tahliye, yıkım ve imar uygulamalarının ardından yeni etap inşaatını başlatmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:42:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.