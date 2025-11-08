Kız meselesi cinayetle noktalandı! Konum atarak katilini ayağına çağırmış - Son Dakika
Kız meselesi cinayetle noktalandı! Konum atarak katilini ayağına çağırmış

Kız meselesi cinayetle noktalandı! Konum atarak katilini ayağına çağırmış
08.11.2025 14:25  Güncelleme: 15:15
Kayseri'de iddiaya göre "kız meselesi" nedeniyle çıkan tartışmada M.A.Y. isimli şahıs, Osman T.'yi tüfekle vurarak öldürdü. Sosyal medyada başlayan tartışmanın ardından Osman T.'nin konum atarak M.A.Y.'yi olay yerine çağırdığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden çıkan ve 1 kişinin vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman T. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman T.'yi tüfekle yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman T.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Öte yandan, Osman T.; bir süre sosyal medyada tartıştığı M.A.Y.'yi konum atarak olayın olduğu yere çağırdığı öğrenildi. Osman T.'nin tüfekle vurulması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

