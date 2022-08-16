Komşularını tüfekle kurşun yağmuruna tutmuştu! Ünlü şarkıcı Metin Işık adliyeye sevk edildi

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Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık ile husumetli oldukları aynı mahallede oturan grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin Işık ile oğlu pompalı tüfekle grubun üzerine ateş açtı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. çevre hastanelere kaldırıldı. Metin Işık ile Mustafa Işık ise gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğlu, sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şarkıcı Metin Işık, olayın sorulması üzerine basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim kardeşim" yanıtını verdi. Sağlık kontrolünün ardından Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, adliyeye sevk edildi.