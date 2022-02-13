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Kayseri'de kooperatif mağdurları eylem yaptı - Son Dakika

Kayseri'de kooperatif mağdurları eylem yaptı

13.02.2022 15:21
Kayseri'de kooperatif mağdurları eylem yaptı

KAYSERİ'de 10 farklı inşaatın kooperatif üyeleri, mağdur olduklarını belirterek eylem yaptı.

KAYSERİ'de 10 farklı inşaatın kooperatif üyeleri, mağdur olduklarını belirterek eylem yaptı. Grup adına konuşan Gökçe Uysal "Kooperatifler, saadet zinciri gibi insanları mağdur etmeye devam ediyor. Yetkililer, lütfen sesimizi duysun" dedi. Kentteki 10 farklı inşaatın kooperatif üyeleri, mağdur edildiklerini öne sürerek Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Kooperatif üyeleri, 'Evlerimizi Kurtarın', 'Kooperatif Başkanı Zulmüne Son', 'Ankara Duy Sesimizi', 'Kooperatif Tahliyelerini Durdurun' ve 'Kredi Çektirdiler Dünyadan Bıktırdılar' pankartları açtı.

'BOŞLUKLARDAN YARARLANIP BİZİ MAĞDUR ETTİLER'

Kooperatif mağdurları adına konuşan Gökçe Uysal " Kayseri'de 9-10 yıl önce kooperatiflerin bizlere 'Kesin Maliyet Hesabı' adı altında çıkardıkları maliyetleri gerek bankalara borçlanarak gerek ziynetlerimizi bozdurarak gerekse de eş dost akrabadan altın, döviz borç alarak ödedik. Düzenli taksitlerimizi öderken, kooperatif yöneticilerinin 'Diğer üyelere ve arsa sahiplerine evlerini teslim edebilmek için sizlerden bu paraları alıp, tapularınızı vererek onların da evlerini yapacağız' sözleriyle ve anlaşmalarıyla bizden o dönemlerde evlerin maliyetlerinin iki katı kadar para istemeleri üzerine, bizler de varımızı yoğumuzu ortaya koyup ödemelerimizi yaptık. Tapularımızı ve kooperatif yönetimi tarafından imzalanmış ilişik kesme yazılarımızı aldık. Ne var ki; son 2-3 yıldır kooperatif yönetimleri yasalardaki boşluklardan ve belirsizliklerden yararlanarak bizleri mağdur etti" diye konuştu.'GELEN İCRALAR BİZLERİ ÇARESİZ BIRAKMAKTADIR'

Kooperatiflerde oturanların evlerine haciz ve icra geldiğini söyleyen Uysal, "Kayseri'de birçok konut yapı kooperatifi, dolandırıcı yöneticiler, avukatlar ve bilirkişilerle çeteler oluşturup, yasalardaki boşluklardan da yararlanarak icralarla ve hacizlerle binlerce ailenin yuvasına karabasan gibi çökmüş bulunmaktadır. Bu süreçte evlerimiz, arabalarımız, kredi kartlarımız ve maaşlarımız hep haczedilmiştir. Gelen icralar, bizleri çaresiz bırakmaktadır. Bazılarımız şu karda kışta evlerimizden çıkarıldık. Kooperatifçilik ne demek; dar gelirli insanların bir araya gelerek imece usulü ile ev sahibi olması demek değil midir? Basiretsiz yöneticilerin cezasını neden üyeler çekiyor? Kooperatifler, saadet zinciri gibi insanları mağdur etmeye devam ediyor. Sınırlı sorumlu yapı kooperatiflerinde yöneticilerin hiçbir sorumluluğu yok. Yetkililer, lütfen sesimizi duysun. Kooperatif mağduru bizlere yardım etsin" ifadelerini kullandı.


Kayseri'de kooperatif mağdurları eylem yaptı
Kayseri'de kooperatif mağdurları eylem yaptı
Kayseri'de kooperatif mağdurları eylem yaptı
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Cumhuriyet Meydanı, Kooperatif, Kayseri, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kooperatif mağdurları eylem yaptı - Son Dakika


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