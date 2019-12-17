Kayseri'de otomobilin çarptığı köpek yavrusunun bacağına platin takıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de otomobilin çarptığı köpek yavrusunun bacağına platin takıldı - Son Dakika

Kayseri'de otomobilin çarptığı köpek yavrusunun bacağına platin takıldı

6 saat önce

Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan 5 aylık köpek yavrusunun bacağına platin takıldı.

Kayseri'de otomobilin çarptığı köpek yavrusunun bacağına platin takıldı, System.String[]

Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan 5 aylık köpek yavrusunun bacağına platin takıldı.

Tomarza ilçesinde bacağı kırık dolaşan sokak köpeğini gören bir vatandaş, durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneğine bildirdi.

Dernek üyeleri tarafından alınan köpek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesine getirildi. Veterinerlerin yaptığı incelemede sağ ön bacağında çok parçalı kırık ve yanlış kaynama tespit edilen köpeğe, ameliyatla platin takıldı.

ERÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Atalan, AA muhabirine, 5 aylık köpeğin sağ ön bacağının fonksiyonlarını yerine getiremediğini söyledi.

Röntgen bulgularına göre, kırığın yaklaşık 3 ay önce gerçekleştiğini anlatan Atalan, şöyle konuştu:

"Kırıkta zamana bağlı değişimler vardı, bu şekilde yürümesinin hiç mümkün olmayacağını düşündük. Hayvanseverlerin de talep etmesi üzerine köpeğimizin operasyonunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 1,5 ayda köpeğin yere basacağını tahmin ediyoruz. Sağlık durumu iyi. Yapılan müdahaleler sonucu fonksiyonların tamamen yerine gelmesini bekliyoruz."

"Ameliyat masraflarını Büyükşehir Belediyesi üstlendi"

Derneğin basın sözcüsü Berkant Koray Yıldırım da Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince köpeğe sahip çıktığını belirterek, "Bunun en güzel örneği ERÜ Veteriner Fakültesi ile Büyükşehir Belediyesinin protokol imzalamasıdır." dedi.

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğin ameliyat masraflarını Büyükşehir Belediyesinin üstlendiğini bildiren Yıldırım, "Ameliyat öncesi ve sonrası tüm bakımlarını da dernek olarak üstleniyoruz. Köpek, tekrar özel kliniğe götürülecek." diye konuştu.

Yıldırım, vatandaşların trafik kazasında yaralanan hayvanlar konusunda duyarlı olmasını istedi.

Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'daki banka soyguncusu dolandırıldığı için dikkat çekmek istemiş
Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı Sınır meselesi yüzünden kavga ettiği komşusu engelli vatandaşı dövüp çukura attı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım

Son Dakika Haberleri
15:50 Pervez Müşerref kimdir? Pakistan'ın vatana ihanetten idam cezasına çarptırılan eski cumhurbaşkanı - Son Dakika Haber
15:46 Ramo 1. Tanıtım | Yakında Show TV'de Başlıyor! - Son Dakika Haber
15:46 Sefirin Kızı 1. Bölüm Öpüşmeyecek miyiz? - Son Dakika Haber
15:44 Rus bombardıman uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika Haber
15:42 Bolu'da, lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika Haber
15:38 Son dakika: Trabzon'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 22 yaralı - Son Dakika Haber
15:25 Tekel bayisine otomobille girmeye çalıştı başaramayınca dükkan sahibini bıçakladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 15:55:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de otomobilin çarptığı köpek yavrusunun bacağına platin takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]