Otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu - Son Dakika
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Otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu

15.05.2022 18:01

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 478 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 478 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin araçla Kayseri'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan ve kent girişinde durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada stepnenin jantına gizlenmiş 478 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu
Otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu
Otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu
Otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu
Otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu - Son Dakika
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