Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Otomobil çarpmanın etkisiyle takla attı Kayseri"nin Talas ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla attı.

Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil çarpmanın etkisiyle takla attı

KAYSERİ - Kayseri"nin Talas ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla attı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuruköprü Mahallesi yolunda meydana gelen trafik kazasında, 38 PT 123 plakalı otomobil ile 38 ABK 783 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 ABK 783 plakalı otomobil takla atarak, yoldan çıktı. Kazada, her 2 otomobilde bulunan Ahmet D. (46), Taşkın K. (45), Elif K. ve Zahit K. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:44 Kaynak: İHA

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