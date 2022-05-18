Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor - Son Dakika
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Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor

18.05.2022 18:18
Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'kuş' grubu olarak bilinen araçlara yönelik yapılan denetimlerde, suça ve suçluya geçit verilmedi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'kuş' grubu olarak bilinen araçlara yönelik yapılan denetimlerde, suça ve suçluya geçit verilmedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında 'kuş' grubu olarak bilinen araçlara yönelik uygulama yapıldı. 'Çalıntı', 'trafikten çekme belgeli', 'hurda ayrılmış', 'plakasız' ve 'şüpheli araçların' bulunmasına yönelik yapılan uygulamada, 39 motosik,112 araç ve 157 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada, aranan 1 kişiye ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, trafik yönünden 12 adet araca 28 bin 364 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulamanın devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor
Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor
Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor
Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor
Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor - Son Dakika
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